ESPOSITO A RFV, Jovic ottimo, non vorrei fosse appagato

Salvatore Esposito, doppio ex di Napoli e Fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend": “È stato uno scudetto strameritato, con un calcio meraviglioso. Io col Napoli purtroppo sono arrivato solo secondo, ma è una grande bella soddisfazione per il popolo azzurro”.

Sulla gara di oggi: “Ho paura di queste gare: quando si è raggiunto un traguardo, la mente è sgombra. Non vorrei il Napoli facesse un’altra gara da fenomeni per questo motivo. La Fiorentina dovrà fare una bella partita, prima, mi auguro, di giocare due finali”.

La Fiorentina può vincere una coppa?

“Spero di sì. C'è una possibilità e mi auguro diventino due, quella di Coppa Italia è una gara a sé. I viola hanno già vinto a Milano con l’Inter, mi auguro si ripeta lo stesso esito”.

Su Jovic: “Mi piaceva, lo avevo visto in Germania ma anche in Serbia. Credo abbia un problema mentale, forse si sente appagato. Ha le qualità, è un ottimo calciatore. Non vorrei si fosse seduto, perché a Madrid si va con le qualità, e non perché si ha un nome. Ma lo deve dimostrare”.

Farebbe rotazioni in queste ultime partite di campionato?

“Abbiamo visto che questo turnover non ha sempre pagato. Io farei giocare sempre i titolarissimi, anche perché siamo a fine anno: o la va o la spacca. Bisogna vincere, credo che il turnover serva a poco”.