Ernesto Poesio: "Negli scontri diretti la Fiorentina si ritroverà i punti fatti con le big"

Intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola, il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha detto la sua su Moise Kean che domenica ha mostrato i muscoli Djimsiti: "Non si può ridurre il calcio alle belle statuine... Ha sorriso quando l'ha fatto, ma non a prendere in giro, era bonario. Si può stare al gioco...".

Come gioca, invece, la Fiorentina?

"In modo interessante, le ultime vittorie l'hanno riportata nel gruppone che si è creato. Queste due vittorie l'hanno rimessa in carreggiata, è una delle squadre che è rimasta più in forma. Qualcun'altra, come il Milan, è un po' in difficoltà".

E il Bologna?

"Se il Venezia avesse fatto almeno uno o due gol, non rubava nulla".

Oggi la Fiorentina è fuori dalle coppe, pur avendo cinque turni in più.

"Vuol dire che si è alzata la quota europea, e quelle squadre dentro il gruppone si stanno dividendo la posta. E vuol dire anche che gli scontri diretti valgono di più. Visto che la Fiorentina è messa molto bene negli scontri diretti, alla fine può ritrovarsi i punti fatti".

