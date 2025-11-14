"Ecco in cosa fu bravo Vanoli con noi". Ceppitelli racconta l'allenatore viola

"Vanoli fu bravo a toccare il tasto dell'orgoglio e dello spirito di rivalsa". A dirlo a Radio Firenzeviola è stato Luca Ceppitelli, ex difensore di Cagliari e Venezia oggi procuratore. Nel raccontare l'attuale allenatore della Fiorentina avuto nella sua lunga esperienza da calciatore, Ceppitelli ha spiegato: "Il mister può essere l'uomo giusto per la Fiorentina. Lo ritengo un allenatore che può competere in una piazza importante come Firenze. Lì a Venezia noi avevamo bisogno qualcosa a livello caratteriale, e al mister questo non manca. Mancavamo di compattezza, di motivazione, la qualità non ci mancava. Lui fu bravo a trovare le giuste motivazione e diede una grande organizzazione. Riuscì a toccare le corde giuste e diede una quadra. Lui è un grandissimo lavoratore e toccò i tasti giusti".

