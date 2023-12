DURANTE A RFV, Bologna e ACF percorso bello ma diverso

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Sabatino Durante a Radio Firenze Viola

L'intermediario di mercato ed esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole, cominciando da un commento sulla Superlega: "Intanto attendiamo ulteriori sviluppi, però che UEFA e FIFA facessero casino si sapeva da tempo. Io non posso essere d'accordo con quello che ha detto la Corte di Giustizia Europea, però è giusto che controlli come operano le organizzazioni internazionali: le leggi vanno rispettate. Entriamo in un nuovo capitolo e ci sono tante incognite".

La Fiorentina può puntare a tornare tra le Sette Sorelle?

"Bologna e Fiorentina hanno fatto un buon mercato. Su Sartori non ho niente da aggiungere, la sua carriera parla per lui: ha fatto un miracolo a Chievo e all'Atalanta, lo stesso sta facendo a Bologna. Ma anche la Fiorentina sta facendo un bel percorso, forse più complicato. Sono due provinciali di lusso ed è una risorsa per il campionato italiano".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO