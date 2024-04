DUCCI A RFV, V. Park? Bello ma servono anche le idee

FirenzeViola.it

Piero Ducci a Radio FirenzeViola

L'ex capo scouting viola e attuale dg del Pontedera, Piero Ducci, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante “Chi si compra?” per parlare di Fiorentina-Atalanta: “Il calcio ormai è imponderabile, ci troviamo spesso di fronte a grandi sorprese. Gli episodi cambiano le partite e determinano i risultati. L’Atalanta è la squadra che più mi piace a livello di giocatori, poi come società lavora benissimo da dieci anni. In Europa non ci è arrivata a caso”.

Che ne pensa invece del percorso della Fiorentina?

“La Fiorentina con Commisso ha speso tanto e raccolto poco in questi anni. Almeno non quanto speravano i tifosi. Tanto più che il livello del calcio italiano non è più lo stesso di prima”.

Il Viola Park può apportare la sperata svolta?

“È qualcosa di fantastico, Commisso ne parlava fin dal suo arrivo a Firenze. E vi assicuro che un presidente economicamente stabile come lui non è facile da trovare. Ma non è che le strutture portano risultati sicuri, perché poi bisogna sviluppare le idee”.

