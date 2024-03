DS SAMP A RFV, Joe si sentiva italiano anche ai tempi dei Cosmos

FirenzeViola.it

Andrea Mancini a Radio Firenze Viola

Il Direttore Sportivo della Sampdoria Andrea Mancini, in passato membro dello staff dirigenziale viola ed ex giocatore dei New York Cosmos, è intervenuti ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “Viola Amore Mio”, per esprimere il proprio ricordo su Joe Barone: “Ho vissuto questi giorni con un senso di vuoto immenso e incolmabile. Sono dispiaciuto e affranto. Mi ricordo quando ai Cosmos passavamo giornate a chiacchierare. Già allora aveva un forte desiderio di tornare in Italia perché si sentiva italiano al 100%. Aveva il sogno di tornare nel calcio italiano e la vita lo ha tolto da questo mondo troppo presto”.

Sul periodo a Firenze: “Mi ha dato l’opportunità di fare quello che oggi è il mio lavoro. Io non posso che parlare bene di lui e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per me. Gli voglio bene come se fosse stato un secondo padre. Nella vita privata era un uomo sorridente, educato, amico con tutti e sempre aperto al dialogo. Nel lavoro mostrava una parte più dura, ma il mondo del calcio è complicato e se non si tirano fuori le unghie si finisce per esser mangiati vivi”.

