DRUDA A RFV, Biraghi a Pescara? "Un disastro"

Roberto Druda a Radio Firenze Viola

Roberto Druda, scouting di giocatori e scopritore di Cristiano Biraghi e Lucas Torreira, è intervenuto a Radio Firenzeviola: "Considerando gli ultimi anni sono state fatte critiche troppo a Cristiano, un giocatore deve essere giudicato per tutto l'anno. Non è diventato il capitano della Fiorentina e non è stato convocato dalla Nazionale per caso. Biraghi a Pescara? Se posso fare una battuta dico un disastro. Lui arrivava dalla Spagna, dal Granada, ma fu un anno balordo da noi. Mi meravigliai tanto della sua carriera proprio perché fece tutt'altre prestazioni rispetto all'annata in Abruzzo. Con noi era molto taciturno ma poi ha tirato fuori una personalità importante. Se a Biraghi metti la palla giusta lui riesce a fare sempre belle cose".

A Pescara i tifosi festeggiarono la cessione di Biraghi? "Noi quando vendiamo siamo sempre felici. Con la Fiorentina abbiamo un bel rapporto. Secondo me Cristiano non si ambientò molto a Pescara perché lui era abituato a piazze più importanti".

Torreira? "Ogni tanto lo sento. Secondo me ha sbagliato ad andare in Turchia, infatti ha perso il posto in Nazionale. Per me sarebbe dovuto diventare il capitano della Fiorentina, ha fatto male a lasciare Firenze ma i procuratori spesso creano problemi. Ritorno in Italia? Lucas si è fatto male proprio contemporaneamente alla trattativa che era in corso con la Lazio e per questo non se ne è fatto più nulla".