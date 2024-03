DINI A RFV, Nico sottotono? Manca scintilla mentale

FirenzeViola.it

Giulio Dini a Radio FirenzeViola

L'avvocato Giulio Dini ha così parlato a Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al Centro", dell'attualità gigliata, in particolare su Nico Gonzalez: "Sono un po' perplesso e indispettito. C'è un atteggiamento di grandissima ed eccessiva indulgenza verso un calciatore che l'anno scorso ha mostrato di poter fare la differenza. Quindi se Dybala quando gioca determina, trascina la squadra, io vorrei sapere come mai Nico affronta le gare in una posizione davvero defilata ed entra nella partita a fase alterne. Questo è un giocatore che per carattere tecnico e personalità si deve caricare la squadra sulle spalle. C'è un problema di collocazione? Non lo so, a sinistra non è il massimo. Lui gioca sempre con generosità, non si sta estraniando. Gli manca quella scintilla psicologica. Lui è un leader e determina anche in cose semplici, come per esempio nell'imbucata per Biraghi. Nelle scelte però a volte lascia perplessi".

