DINI A RFV, Mina? Qualche domanda me la faccio. Davanti...

Giulio Dini a Radio Firenze Viola

L'avvocato e agente di calciatori Giulio Dini è intervenuto a Palla al centro su Radio Firenzeviola. Tra le altre cose ha parlato anche dell'arrivo di Mina: "Questo giocatore è destro, qualche domanda me la faccio. All'interno del gruppo scouting c'è uno convinto delle qualità del giocatore ovviamente e che ne ha ricevuto parole confortanti. Poi ha 29 anni, non costa niente e al netto da infortuni ha qualche anno ancora di impiego. Al di là delle sue condizioni, guardo le sue caratteristiche tecniche, simili ad un Milenkovic con limiti però di velocità e dinamismo. Qui servirebbe uno potente e veloce a recuperare sugli avversari; serve uno velocissimo e potentissimo e per caratteristiche questo non è Mina. E se abbiamo ceduto un sinistro e preso un destro penso che andremo anche su un sinistro".

Servono ancora attaccante e portiere? "Il centravanti è indispensabile per il tipo di gioco e per le occasioni che crea questa squadra, ma cerchiamo di migliorare quello che abbiamo. Uno che la palla la butta dentro anche se non con regolarità ce l'abbiamo comunque. In porta bisogna cambiare e le prestazioni offerte da Terracciano sono deludenti, difficilmente si può peggiorare rispetto a quest'anno mentre davanti si deve migliorare per concretizzare il volume di gioco. Il sacrificabile? Chi ha mercato, è la domanda che orienta la scelta ma nel calcio di oggi tutti sono vendibili. Se qualcuno si fosse riinnamorato di Jovic a Belgrado..."

Le piace Nzola? "Ha fisicità, va in profondità e ha il colpo di testa, è un giocatore che migliorerebbe un po' la situazione attuale".