DINI A RFV, L'agente oggi è diventato anche uno scout

L'avvocato Giulio Dini, protagonista di Scanner in onda su Radio Firenzeviola, ha parlato così del tema degli agenti e degli scout: "Negli ultimi anni il calcio si è professionalizzato, ora invece si arriva ad essere agenti attraverso anche più di un esame. La professione si è evoluta sotto il profilo della preparazione, se vogliamo in maniera anche eccessiva: le norme sono oggetto di domande a risposta multipla molto complicate. Ma l'evoluzione vera dell'agente è proprio tecnica: l'agente è diventato uno scout perché spesso accade che una società si affidi ad agenzie sul territorio per pescare i calciatori migliori. Quando si propone un calciatore oggi lo si fa con un link, il mondo è cambiato. Basta andare online per avere tutti i dati principali".

Cosa vuol dire fare intermediazione?

"È l'altra azione degli agenti, non la possono fare gli avvocati. Significa mettere in contatto due parti per un calciatore che non è il proprio assistito. È una parte cospicua degli agenti di un certo livello. Curi l'interesse di calciatori che magari non hanno contatto con le società oppure si propongono direttamente i giocatori: l'intermediazione è anche andare a capire cosa manca ad una squadra e proporre quel tipo di giocatore. Le dinamiche di Football Manager vengono dalla realtà. Un direttore deve curarsi della stagione e fare mercato, però i media sottolineano spesso soltanto le cifre che prendono alcuni agenti. Non sono tutti così, anzi".

Quanto è difficile fare oggi l'agente?

"È una giungla, perché può capitare veramente di tutto. Ma anche essere un direttore e doversi districare in mezzo a tutti questi casini non è semplice. È un lavorone".

Come funziona l'aspetto dei pagamenti?

"I soldi ci sono prevalentemente in Serie A e in Serie B, ma via via che si scende è un problema. La figura dell'agente è sempre stata contemplata ma non ha mai fatto parte del regolamento: non era un tesserato della FIGC. Non tutti i pagamenti sono particolarmente regolari anche se con la regolamentazione dei rapporti si cerca di essere più precisi. Per certi club è la regola pagare subito, ma non ci sono sanzioni o penalizzazioni: se il credito dell'agente non è garantito è un problema. Certe categorie sono in difficoltà, penso per esempio alla Serie C".