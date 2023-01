DINI A RFV, Juve? Siamo ad un punto di non ritorno

L’avvocato e agente Giulio Dini ha parlato così a Radio FirenzeViola in merito alla penalizzazione della Juventus di queste ultime ore: “La penalizzazione del club bianconero è relativa solo alle plusvalenze e quindi, ad ora, solo su questo si è discusso ieri. La Corte d’Appello sulla richiesta dei nove punti ha addirittura aumentato la penalizzazione a quindici. Ora però c’è un altro anno di plusvalenze da discutere, questo deve essere chiaro. Alla società e ai dirigenti juventini è imputato questo meccanismo artificioso non per due stagioni ma per tre. Questa mattina stiamo parlando del procedimento delle prime due, ora bisognerà affrontare il terzo. Quello che non va bene per la procura è il meccanismo della società bianconera e per questo ha deciso di applicare questa forte sanzione. Perché colpita solo la Juventus? Quello che ho potuto immaginare è che società come Genoa, Samp, Empoli, Pisa ecc se sono coinvolte per una o due operazioni allora si può pensare che non è un meccanismo il loro, ma solo un’occasione del momento. Resto comunque curioso di capire che motivazione daranno per il proscioglimento di queste proprietà. Questa sentenza è significativa perché da parte dell’ordinamento c’è una presa di coscienza che siamo di fronte ad un punto di non ritorno. Alterare il bilancio in maniera sistematica, per una società in borsa, significa fare operazioni con i soldi degli azionisti. In ottica viola aspetterei cosa farà il collegio di garanzia prima di esultare troppo. Questa è una vicenda sul quale il calcio italiano sta giocando la propria credibilità, non solo il nostro calcio ma anche i media”.