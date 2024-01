DINI A RFV, Italiano tecnico bravo ma testardo: vi spiego

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Giulio Dini a Radio FirenzeViola

L'avvocato Giulio Dini è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per commentare la sconfitta di ieri inferta dal Napoli alla Fiorentina in Arabia Saudita: "Abbiamo assistito a una serata naif giocando davanti a un pubblico di persone che non ci volevano, poi la partita ha preso una piega finale quasi tragicomica con questo ragazzo, Zerbin, che entra e segna. Poi esce per infortunio, rientra e fa doppietta. Ci possiamo anche ridere sopra, siamo andati oltre a quello che era lecito aspettarsi contro un avversario che ha saputo affrontare una partita in base ai propri limiti. Però dico una cosa".

Prego.

"E' antipatico quello che leggo, c'è la caccia all'uomo, vorrei invece spostare l'attenzione su un altro piano. Abbiamo una Proprietà proveniente dall'America, Paese che fa dei dati statistici qualcosa di sostanziale, e allora rispondetemi alla seguente domanda: quanti tiri ha fatto la squadra dai primi di dicembre ad ora? Credo non più di sei nello specchio della porta".

Come se lo spiega?

"Si affronta l'avversario in maniera molto lenta. Poi manca chi salta l'uomo, l'unico che crea superiorità cioè Ikonè è inaffidabile e quindi vengono scodellati tanti palloni nel mezzo ma senza che ci sia uno capace di tradurre. Manca il riferimento offensivo. E poi gare del genere meritano ritmi più alti, come è spesso capitato in passato. Abbiamo una squadra che è al quarto posto grazie alle doti straordinarie di un allenatore che, però, è anche straordinariamente testardo. A costo di rompersi la testa. La partita di ieri ne è la prova provata, in quanto di gare così la Viola ne ha giocate cinquanta".