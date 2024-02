DINI A RFV, Italiano? No a esoneri, ma si evolve poco

FirenzeViola.it

L'avvocato Giulio Dini ha così parlato a Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al Centro", dell'attualità gigliata: "Serve più equilibro, meno equivoci e illazioni. Penso che questa Fiorentina abbia dei black out e che, in generale, non ci sia mai stata una grande personalità a livello di singoli. Ci si attiene al credo di gioco dell'allenatore, come gruppo, lottando fino alla fine, ma non spicca un'individualità specifica. Poi vedo anche poca malizia".

Qualcuno dice che Italiano deve essere cacciato...

"Assolutamente no. Si può avere la sensazione che sia arrivato al termine del suo ciclo, ma abbiamo visto anche esempi diametralmente opposti e cioè allenatori a fine mandato che portano comunque a casa grandi risultati. Italiano sta casomai evidenziando i limiti che ha sempre manifestato. Però guai a pensare che schieri Nzola a destra per ripicca: se lo fa è perché crede possa dare un certo tipo di contributo. Gli si può imputare di non essere così incline a delle evoluzioni pratiche, forse è questo il suo limite".