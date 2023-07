DINI A RFV, In attacco andrei su Nzola: ecco perché

FirenzeViola.it

L'avvocato e agente di calciatori Giulio Dini è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sul mercato viola: "Non può ripartire da Joivc e Cabral e neanche da Terracciano. Avrà anche bisogno di un altro centrale. Per quanto riguarda le punte, c'è da considerare anche Kouame che è un punto interrogativo. Per quelle che sono le caratteristiche di Jovic e Cabral direi che la Fiorentina ha bisogno di altro. Ha bisogno di un attaccante che abbia delle doti precise, di uno che sappia combattere in area di rigore. Tra i due meglio Cabral, ma è anche l'unico che ha mercato e quindi l'unico che può partire. Jovic per caratteristiche non è una prima punta che gioca in profondità, o anticipa il difensore di piede o di testa. Se lui deve rimanere fino a fine stagione per capitalizzare l'accordo con il Real, allora potrebbe essere ceduto Cabral che ha mercato e probabilmente arriverà uno che non ha le caratteristiche del brasiliano".

Su Beltran: "E' un bel giocatore, dinamico, che ha forza, una discreta tecnica. E' un calciatore che cerca l'avversario e manda in porta i compagni. Tanti lo associano a Lautaro, ma io tutta la ferocia dell'attaccante dell'Inter non l'ho vista in Beltran".

Di nuovo sull'attacco viola: "Più che guardare cosa hanno fatto gli attaccanti, bisogna vedere come hanno fatto ciò che ha fatto. E in questo sento dico: Dia non ha fatto un gol di testa o in acrobazia. Ha fatto tanti gol da fuori area, dal limite. La Fiorentina fa un sacco di cross negli spazi stretti, e quando succede questo l'attaccante come reagisce? Serve uno che abbia queste caratteristiche, loro non giocano con gli avversari intorno, gli piace più venire fuori. Nzola, tra tutti questi, è un calciatore che ha un po' tutte queste caratteristiche. E uno che in area ci sta. Come anche Arnautovic. Ci vuole una punta centrale".

Su Sutalo: "Di destro hai già Milenkovic e Quarta. O hai in testa di prendere Sutalo perché hai una grande offerta per Milenkovic. Senesi invece è mancino: era al Feyenoord fino all'anno scorso, era il capitano. La Fiorentina lo monitora da anni. Non so che cosa abbia impedito l'approdo di Senesi a Firenze, forse non è velocissimo. E' uno parecchio alto, longilineo. Non aveva neanche grandissimi costi. Però che caratteristiche servono in difesa adesso alla Fiorentina? C'è da ricordare che noi giochiamo a metà campo, e alle spalle il vuoto. La Fiorentina ha bisogno di uno che sia veloce, che scappi bene all'indietro".