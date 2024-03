DINI A RFV, Dichiarazioni di Italiano sanno di congedo

FirenzeViola.it

Giulio Dini a Radio FirenzeViola

L'avvocato Giulio Dini, ospite a Radio FirenzeViola durante “Palla al Centro”, ha parlato delle parole di Vincenzo Italiano: “Le dichiarazioni francamente sanno di congedo, in maniera quasi sommessa, timida. Sono sorpreso che lo dica adesso e in questa maniera, perché si potevano usare altri toni. Anche con l’ultima frase - quella in cui dice che vuole regalare al presidente Commisso un trofeo - sembra voler dire “vado via ma voglio lasciarvi un bel ricordo”. Ora mette pressione alla società, ma è altresì vero che avrebbe già potuto chiedere determinate condizioni. Italiano ha avuto il merito di coinvolgere tutti gli elementi della rosa, ma in altre piazze non so quanto possa essere accettata questa cosa".

Lui però sembra ancora molto motivato.

"Lui è un professionista che non molla mai. È ossessionato dal risultato e nella conferenza di oggi lo ha ribadito. È questo carattere che gli permette di arrivare anche laddove qualcuno non arriverebbe".

