DINI A RFV, Commisso potrebbe affidarsi a Stephan e Appio

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Giulio Dini a Radio FirenzeViola

L'avvocato Giulio Dini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dei temi principali di casa Fiorentina a partire dalla ripartenza del club viola dopo la scomparsa di Joe Barone: "Commisso è un imprenditore, quindi valuterà a prescindere le proposte che arriveranno. Siamo in un'era in cui le scelte sono le dettate spesso dal business. Anche se non mi pare il momento. Questa sembra una leggenda metropolitana, non è la prima volta che sento dire che la Fiorentina è stata messa in vendita. Il comportamento della proprietà invece è completamente diverso con le parole spese, l'attaccamento e il vigore con il quale vive questa esperienza e prende parte alle vicende viola. Questo mi fa pensare a tutt'altro".

Come sostituire Joe Barone? Quale sarà la scelta di Commisso?

"Io escludo che ci possano essere delle grandi sorprese a meno che queste non fossero già state definite da Joe con il Presidente. Anche perché come alter ego di Commisso Barone è stato il trade union. C'è una proprietà transitiva tra una società che ha grande interesse a rimanere centrale nel proprio business e l'indicazione di figure per quelle competenze che non sono proprie della proprietà stessa. Quindi se Barone riteneva Pradè e Burdisso le figure tecniche adeguate, non vedo come questa situazione non possa essere confermata. È veramente una proprietà transitiva. Le persone quindi di cui si fidava Barone è giusto che siano le stesse di cui si fidi, professionalmente parlando, il presidente. Poi come seconda considerazione io escludo la possibilità di una figura plenipotenziaria con una figura con quelle capacità e quella forza. Perché effettivamente è un impegno notevolissimo e totalizzante. È possibile che almeno in un primo momento Stephan e Appio, essendo due persone di fiducia, spendano più tempo dietro alla Fiorentina per volontà del presidente. Non penso che si affidi a figure che non conosce da molto tempo per la sua indole. Lui deve essere presente e non potendo esserlo in maniera continuativa lo deve essere attraverso una persona che conosce in maniera profonda".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA