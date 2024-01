DIDDI A RFV, Vi spiego perché Belotti a Firenze è perfetto

FirenzeViola.it

Luca Diddi a Radio Firenze Viola

Così a Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Amore Mio", il match analyst Luca Diddi sulla Fiorentina in vista della partita contro l'Inter: "La Fiorentina si trova meglio con il 4-2-3-1, sarà poi fondamentale l'apporto dei due centrocampisti. A mio avviso un Mandragora-Duncan può essere più risolutivo anche se serve la massima attenzione. Con squadre con centrocampista dalla spieccata capacità d'attenzione, vedi Frattesi per l'Inter, non impiegherei giocatori come Arthur. Aggiungerei più filtro".

Si può azzardare Nico per un'oretta?

"E' un giocatore imprescindibile per la Viola, al pari di Calhanoglu per l'Inter. Porta tanta qualità alla Fiorentina".

L'assenza di Biraghi per squalifica contro l'Inter quanto peserà?

"Dal punto di vista statistico la Fiorentina subisce di più da sinistra, poi sicuramente con Parisi sarà una squadra più attenta alla fase difensiva. La qualità di Biraghi in fase offensiva si farà sentire".

Come vede Belotti con Italiano?

"Sarebbe perfetto, secondo me può fare 5-6-7 gol. E mi tengo basso perché può servirgli tempo per trovare la condizione. Nel caso, viene per fare il titolare e può essere una scelta vincente. Roma non è stata una scelta felice per lui, mentre Firenze può essere la piazza giusta".