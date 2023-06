DI GIOVAMBATTISTA A RFV, Zaniolo, Firenze ideale ma...

FirenzeViola.it

Ilario Di Giovambattista a Radio Firenze Viola

Ilario Di Giovambattista, ha parlato a RadioFirenzeViola, durante la trasmissione Viola amore mio: "Per me Firenze sarebbe la piazza ideale per Zaniolo, che comunque si trova bene in Turchia, anche se non ha avuto modo di giocare molto. Purtroppo non ci sono per i Viola le possibilità economiche in questo momento, dato che il Galatasaray vuole almeno 25 milioni di euro per l'ex Roma, che piace molto a Italiano. Tale questione è sicuramente più di una semplice interlocuzione, ovviamente per far sì che la trattativa vada in porto la Fiorentina deve essere disposta a spendere una cifra notevole".

Cosa pensa della rottura tra Zaniolo e la Roma?

"La questione della rottura tra Zaniolo e la Roma è complessa e molto intricata, se si considera poi il fatto che a un certo punto il giocatore era riuscito a riappacificarsi con Mourinho, poi certo dall'altra parte c'è il fatto che il giocatore si è reso protagonista di qualche pazzia mentre era alla Roma. Io personalmente, fossi nella testa del presidente Commisso lo prenderei Zaniolo, anche perché con Italiano come allenatore penso che il giocatore potrebbe diventare davvero un punto fermo per la squadra viola e per l'intera città di Firenze".

Qual è il ruolo che secondo lei si adatta di più al giocatore?

"Zaniolo di base è un esterno, ma può essere impiegato anche come mezzala di attacco, giocando quindi nei tre di centrocampo".

Cosa pensa dell'interesse della squadra viola per Maximiano?

"Penso che il portoghese sia veramente un grande portiere, nonostante abbia giocato poco alla Lazio. Il giocatore vanta comunque ottime referenze dalla Spagna".

Sulla questione di Berardi, cosa ha da dire?

"Sul giocatore ci sono sia la Lazio che la Fiorentina. C'è da dire che i bianco-celesti non hanno mai fatto un'offerta ufficiale, quindi penso proprio che la società viola se la possa giocare tranquillamente".