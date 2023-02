DI GENNARO RFV, In C. Italia i viola non possono sbagliare

A poche ore dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina, cominciando però con la situazione legata a Sofyan Amrabat: "Senza nulla togliere alla Fiorentina, capisco che il giocatore sia stato tentato dal Barcellona. Un'offerta del genere può cambiare una carriera. Poi sulla comunicazione di ambo le parti c'è da discutere, se però ha chiesto scusa penso che si possa ripartire adesso. Sul calciatore poi io ho sempre detto di non vederlo come regista classico, è un play diverso dal solito. Però riconosco il fatto che abbia fatto un miglioramento stratosferico.

Sul mercato viola dico che Brekalo, se sta al meglio, è una soluzione interessante per Italiano. Quello della Fiorentina è stato un mercato che ha riflettuto quello della Serie A, pochi soldi e qualche scambio. Fa impressione quanto è successo in Premier e soprattutto col Chelsea. Detto questo, la Fiorentina come tante ha fatto un mercato con le occasioni, sperando di recuperare la forma ottimale dei giocatori che ci sono già come Cabral e Jovic".



E sulla semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, Di Gennaro ha detto: "La Coppa Italia è una grande occasione, visto che in campionato non credo che la Fiorentina riuscirà a risalire con facilità. Visto anche il cammino, con tutto il rispetto per la Cremonese, la Fiorentina non può sbagliare".