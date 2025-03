RFV Di Gennaro pazzo di Fagioli. "Troppo forte. Ha tutto per una carriera importante"

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra', dicendo la sua sulla vittoria della Fiorentina contro il Panathinaikos: "Gli do un valore alto anche perché veniva da un periodo non semplice. Il prossimo turno vede il Celje, quindi si aprono le porte della Conference League. La squadra di Palladino si poteva difendere meglio nel secondo tempo ma ora testa a domenica perché il campionato non va dimenticato, può aiutare anche a gestire la Conference. Bisogna smussare i piccoli errori a livello tattico. Ma ho visto un giocatore che mi ha impressionato, al di là del rigore causato: Fagioli. Mi auguro sia il futuro della Fiorentina. È un giocatore troppo forte".

Che futuro vede per lui?

"Spero abbia passato i problemi più grandi extra campo. Sono situazioni psicologiche complicate. Ha tutto per fare una carriera importante, eppure non è un watusso. Dribbling, cambi di gioco, corsa, anche il tiro. Vede il gioco meglio di altri".

E Gudmundsson?

"Io sono sempre stato convinto potesse fare la differenza. I giocatori bravi a volte hanno un carattere difficile ma si deve mettere in testa che ha il 10 sulle spalle, un numero non qualunque. Ha fatto quello che deve fare: giocare dove vuole, la zona la trova lui. Come fanno i giocatori forti".

