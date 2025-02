RFV Di Gennaro "chiama" Commisso: "Faccia come Berlusconi con Sacchi"

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, nel corso di "Chi si compra", commentando così il momento della Fiorentina: "Ci sono state tante Fiorentine in questa stagione. All'inizio con il cambio allenatore dopo Italiano faceva fatica, poi dopo il secondo tempo con la Lazio è cambiata la squadra, poi ancora un'involuzione che ieri ha fatto vedere che la squadra non c'è più. La Fiorentina è ancora in una posizione discreta ma sta andando alla deriva per atteggiamento e per come fa fatica a impostare il gioco. Normale che il primo responsabile sia Palladino ma anche i giocatori non sono esenti da colpe".

Ma cosa si può chiedere di più a questo allenatore?

"Siamo stati anche quarti, attaccati al carro della Champions League. Perché Palladino aveva trovato il giusto equilibrio, poi lo deve spiegare lui perché questa squadra si è sfaldata nonostante un buon mercato. Magari i due capitani che se ne sono andati... Io credo poco all'ipotesi degli scricchiolii in spogliatoio, qui bisogna ricompattarci. Faccio un paragone con il primo Milan di Sacchi. Persero con l'Espanyol prima di venire a Verona, Berlusconi riunì tutti a Milanello e disse: questo è il mio allenatore. Punto. Da lì partì il Milan di Sacchi. Ieri la Fiorentina ha toccato il fondo e la proprietà deve prendere provvedimenti duri, venerdì c'è il Lecce che si gioca la salvezza e giocherà con il coltello tra i denti. Se la proprietà crede nell'allenatore lo faccia capire a tutti, poi si trovino delle soluzioni tattiche. Non ci si può trovare in una situazione così".

