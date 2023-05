DI GENNARO A RFV, Terracciano? Va trovato un sostituto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex viola, intervenuto a Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Dodicesimo Uomo", si è soffermato sulla prestazione di ieri:"L'atteggiamento e l'equilibrio difensivo non puoi sbagliarlo. Gli errori di concentrazione devono essere limitati e Italiano dovrà ridimensionare i giocatori su questo aspetto perché nell'ultimo periodo la squadra ha subito troppi gol".

Crede che Terracciano debba essere sostituito la prossima stagione? "Sicuramente la società dovrà intervenire su quest'aspetto. Avere un portiere forte e all'altezza è fondamentale per il miglioramento dell'organico, senza nulla togliere a Terracciano che ha compiuto grandi partite. Il ruolo del portiere è molto delicato ma al tempo stesso deve essere un punto di riferimento e una sicurezza per il resto della squadra".

Come vede Nico Gonzalez per questo mese di fuoco? "Conta la finale e gli impegni in Europa. È fortissimo di testa, mi ha impressionato sotto questo aspetto. Dovrà essere decisivo in questo finale, deve fare la differenza. Lui e gli altri esterni dovranno alzare il livello e ne beneficerà tutta la squadra".

Sul prossimo turno di campionato per la lotta Champions: "La Roma sta perdendo giocatori importanti, è molto sfortunata. Il Milan non può perdere queste partite, non può più sbagliare. L'Inter è tornata in corsa. La Juve stenta ancora ma riesce a vincere. L'Atalanta la vedo bene, rientra Lookman e può dar noia alle altre inseguitrici. Tutto è ancora in ballo, ma quella che vedo più in difficoltà è il Milan. Non arrivare in Champions sarà un grosso problema per alcune di queste".