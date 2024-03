DI GENNARO A RFV, Se Italiano parte, no ai Gila-Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

Antonio Di Gennaro, ex viola e oggi opinionista, a Radio FirenzeViola durante “Chi si compra?” ha parlato così di Fiorentina: “Con tutto il rispetto per Gilardino e Palladino, bue bravi emergenti, Italiano ha tracciato un percorso importante. Se devi alzare l’asticella, e sentivo parlare di Sarri, la scelta dell’allenatore può fare la differenza. Ripeto, Gilardino e Palladino stanno emergendo e sono bravi, ma per centrare traguardi importanti serve altro”.

Prosegue: "Possanzini è un erede di De Zerbi e sta proponendo un calcio di livello importante per la C. Ma Italiano veniva dallo Spezia e che che se ne dica, ha fatto bene. Bisogna scegliere un profilo importante, vedendo anche quali sono gli obiettivi. Ho visto il riassetto della dirigenza, ma la scelta del tecnico è troppo importante. Anche perché Firenze fa gola a tanti”.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO INTERO