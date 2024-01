DI GENNARO A RFV, Parisi ha le caratteristiche da ala

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

Intervenuto a Palla al Centro, trasmissione di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro si è espresso così sulla possibilità di spostare Fabiano Parisi come esterno d'attacco vista l'emergenza in casa viola: "Parisi può giocare anche come esterno alto, credo sia nelle sue corde; è normale che da mancino che gioca a sinistra tenderà a non rientrare nel campo come fa Nico a destra. Certo è che il suo ruolo ideale è il terzino di fascia sulla sinistra. Ha tanta intelligenza tattica e anche un bel piede, poi bisogna capire sui suoi cross chi ci andrebbe in area. Ho in mente quell'azione fatta a fine secondo tempo dove, su un cross di Parisi fatto bene, non c'era nessuno a raccoglierlo in area di rigore.

E sul mercato dico che serve qualcosa: le competizioni son tante e per fare il salto di qualità c'è bisogna almeno di un grande giocatore. Ho sentito che si è fatto il nome di Simeone, non sarebbe male per l'attacco".

