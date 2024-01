DI GENNARO A RFV, Jack non va messo in discussione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale opinionista, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra?".

Queste le sue parole riguardo le ultime novità di mercato: "Bonaventura ha 35 anni e ha qualche acciacco, ma non scordiamoci che fino a un mese fa era il trascinatore di questa squadra ed era arrivato anche in Nazionale. Non può essere messo in discussione un giocatore del genere anche per quello che ha fatto fino ad ora. Gudmundsson vale trenta milioni anche se il Genoa deve fare cassa, la spesa sarebbe una base iniziale per costruire una squadra di valore. Belotti può giocare anche con un altra punta, se venisse messo davanti a Beltran non so quanto potrebbe dare in più all'attacco rispetto ad adesso. Barak può ritrovarsi in un altro ambiente dopo che a Firenze è stato a lungo fuori per un problema serio e poi non ha avuto molto spazio, cambiare aria potrebbe farlo tornare il giocatore che era prima. Comuzzo potrebbe prendere il posto di Mina, ma bisognerebbe vedere se potrebbe essere inserito come è stato fatto con Kayode. Si dovrebbero capire le idee di Italiano e della società sull'inserimento dei giovani in campo, se venisse fatto affidamento su Comuzzo potrebbe essere fatto anche un investimento per il futuro, dandogli fiducia".

Cosa ne pensa della Fiorentina che rimarrà a giocare in zona nei prossimi due anni?

"Per il primo anno ha vinto Firenze, rimanendo al Franchi, perché due anni sarebbero eccessivi per restarci durante i lavori. Al Padovani l'anno dopo è una buona soluzione senza spostarsi lontani, anche se è un po' piccolo dato che allo stadio ci sono solitamente più abbonati della capienza che potrebbe avere. Ormai è successo ciò e vista la situazione complicata, bisogna arrangiarsi per il meglio dei tifosi e della squadra".