DI GENNARO A RFV, Il livello della Conference si è alzato

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex viola, ora opinionista e commentatore televisivo, Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?", iniziando da una considerazione sull'importanza di giocare nuovamente la Conference League: "La Fiorentina partirà dai nastri come una delle "squadre da battere", anche se il livello della competizione si è alzato notevolmente. Importante per la Fiorentina sarà non farsi trovare impreparata, e dare a Italiano i giocatori giusti come sta facendo. Beltran è un attaccante giovane e interessante che può integrarsi bene; Christensen, invece, è più una scommessa, un giocatore da scoprire col tempo".

Su Castrovilli: "umanamente mi dispiace molto per quello che sta succedendo al ragazzo. Dovremmo capire come vengono effettuati i test all'estero e sul perché vengono considerati non idonei calciatori che in Italia hanno avuto l'ok dei medici. Spero per lui che possa trovare una soluzione e tornare, perché no, un giocatore importante per la Fiorentina".

Un giudizio su questi 18 mesi in maglia viola di Cabral: "L'annata non è stata sempre eccellente e il prezzo con cui è stato venduto è una cifra importante. Non è riuscito a sopperire all'addio di Vlahovic. Per l'autogestione che il mercato impone a squadre come la Fiorentina, essere riusciti a guadagnare 20 milioni per bonus è stata una grande operazione".

Su quali miglioramenti si aspetta da Italiano: "Mi aspetto una crescita a livello tattico, tecnico e di mentalità, cosa che ha sempre fatto nel corso degli anni. Andranno perfezionati certi meccanismi e la gestione dei momenti di partita. Fondamentale sarà l'entusiasmo e la coesione all'interno della rosa".