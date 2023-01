DI GENNARO A RFV, Il gol di Cabral apre nuovi scenari

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a Radio Firenzeviola: "La squadra si esprime bene, manca solo nella finalizzazione. Il gol di Cabral apre però a speranze nuove, che finalmente si sia trovato un attaccante che segna. L'infortunio di Jovic dispiace perché ad oggi i gol servono come il pane. Poi voglio fare i complimenti a Bianco: se uno è forte deve avere la possibilità di mostrarlo e sono contento lo possa fare".

Il Sassuolo?

"La linea della società è sempre stata quella di dare il tempo ed aspettare, ma con la Sampdoria è arrivata una sconfitta pesante perché non rispetta ciò che il Sassuolo ha fatto negli scorsi anni. Ma sicuramente sapranno trovare delle alternative".

La situazione in classifica deve preoccupare?

"Quando devi recuperare il punto si può anche accettare, non però con il Monza perché la Fiorentina doveva approfittare del primo tempo. Devi saper gestire i momenti: sono due punti persi per scalare posizioni in classifica. I numeri in questo momento sono pesanti, sei di poco avanti a squadre di un livello decisamente inferiore".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Cabral con il gol ha cambiato la sua storia ma ci vorrebbe un altro attaccante. Solo che ti tocca spendere i soldi veri in un mercato che, ricordiamolo, si chiama di riparazione. Gollini ormai è ai margini, Bianco a centrocampo necessita di fiducia. Manca solo un attaccante perché la squadra non finalizza".

La situazione Gollini?

"I portieri hanno un ruolo molto delicato, nel momento in cui fai un errore rischi di perdere fiducia da parte anche della squadra. Era un acquisto importante: pensavo potesse essere il portiere del futuro e invece così non è stato".