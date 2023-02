DI GENNARO A RFV, Amra e Mandragora si completano

L'ex viola ed ora opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto a "Dodicesimo Uomo" a Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola: "Sono tornati gli attaccanti viola. Il gol di Jovic sul secondo palo è da attaccante vero e anche Cabral già aveva segnato prima di farsi male e lo ha fatto ancora. Io punterei alla Coppa Italia ma anche alla Conference perché in campionato l'Europa la vedo difficile"

Cambierà qualcosa nelle scelte? "Gli attaccanti in qualunque modulo sono la base nello sviluppo del gioco, il finto nove deve avere caratteristiche diverse così come esterni e trequartisti che devono accompagnare. Ma chi costruisce deve guardare la linea centrale portiere-regista-attaccante. Ad esempio Vlahovic era al centro della squadra, la trascinava e faceva giocare e ieri è accaduto di nuove con le punte.

Amrabat-Mandragora piace? L'Amrabat forte l'ho visto con Veloso, perciò con Mandragora può essere il suo completamento visto che verticalizza di più del marocchino. Ma può giocare anche un altro accanto a lui. Ieri Italiano ha trovato l'assetto tutto e si è rivista la Fiorentina dell'anno scorso, che imponeva il gioco e lo concludeva con gli attaccanti. Se trova continuità i viola possono portare soddisfazioni magari in Coppa Italia. Ma il Braga era forte e queste partite possono dare fiducia"

Continuità con Empoli? "La Fiorentina deve trovare continuità con la squadra di Zanetti perché l'Empoli è sempre una squadra per giocare e valorizzare i suoi giocatori. Il calcio che fa l'Empoli è un esempio, anche nei giovani, e quindi la Fiorentina deve dare il massimo. Il 4-3-1-2 valorizza i giocatori e i trequartisti come Baldanzi che può essere un giocatore anche per Mancini e il futuro dfel calcio Italiano. Ma la Fiorentina deve dare un senso alla vittoria di ieri".

Come si prepara un ritorno dopo il 4-0? Non va mai preso come un allenamento. Ieri è stata una partita perfetta, di qualità, efficace come individualità e di reparto. Può giocare chi ha giocato meno senza però sottovalutare l'avversaria perché in Europa nessuno ti regala nulla"

Difesa ok? Devi difendere di squadra, così come attaccare. Quando hai la mentalità di imporre il gioco devi essere bravo nelle due fasi e se migliora a livello difensivo sarà la base per vincere".