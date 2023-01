DI GENNARO A RFV, Coppa Italia obiettivo primario

Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed opinionista televisivo, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento della Fiorentina e del prossimo avversario dei viola, il Torino di Ivan Juric: "Il Toro è una squadra insidiosa. Costringe le avversarie a giocare a ritmi alti e mette tutte in difficoltà. Lo scontro più importante col Torino sarà però in Coppa Italia: quello è il cammino più semplice per la Fiorentina. Anche perché il percorso in campionato è più che proibitivo. Poi io ho giocato a Firenze, alzare nuovamente un trofeo lì sarebbe qualcosa di incredibile che darebbe fiducia a tutto l'ambiente.

Alla Fiorentina qualcosina manca: dispiace per Cabral perché dopo il gol al Monza sembrava potesse prendere fiducia invece è incappato in questo infortunio. Commisso ha ribadito che non si muoverà nessuno e questo è un buon segnale ma qualcosa a questa squadra manca qualità. Italiano ha sempre voluto comandare il gioco, quest'anno però ci sono pedine importanti in meno. Torreira manca anche sotto porta; Odriozola è stato rimpiazzato con Dodò e per ora non è la stessa cosa. I ritorni di Castrovilli e Nico Gonzalez possono voler dire molto, ma rimane il problema dell'attaccante. Ancora il sostituto di Vlahovic non l'abbiamo visto.



E sull'opzione Viti sul mercato, Di Gennaro ha parlato così: "Il fatto che lui, come Casadei, siano andati a giocare all'estero è una sconfitta per il nostro campionato. Viti può essere il nome giusto per la difesa dei viola, visto che alla squadra di Italiano serve un centrale in più".