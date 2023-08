DI GENNARO A RFV, Con difensore top Viola da Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola, ora opinionista e commentatore televisivo, Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?", iniziando da una riflessione su Nico Gonzalez e sulla 10 ereditata da Castrovilli: "Nico già la scorsa stagione ha fatto vedere le sue doti. Il dieci è un numero che impone venga indossato da un giocatore che faccia la differenza e lui è un calciatore che può farla. Sono felice per lui, se trova la giusta continuità ha tutte le caratteristiche per essere un numero dieci "da Fiorentina".

Ancora sulla continuità di Nico Gonzalez.

"Nico dovrà essere decisivo negli ultimi metri, che sia dal punto di vista del gol o degli assist. Avendo acquistato due attaccanti importanti come Beltran e Nzola, diventerà fondamentale il lavoro degli esterni".

Che tipo di avversario si troverà davanti la Fiorentina sabato sera?

"A Genoa c'è tanto entusiasmo, tanti abbonati, tutti aspettavano questa risalita. I rossoblu si propongono di essere una delle sorprese del campionato. Oltre al già chiacchierato Retegui, attenzione anche a Gudmundsson, giocatore formidabile che già avevo apprezzato la scorsa stagione in B. E' una partita difficile, che dovrà subito mettere in mostra la personalità dei giocatori viola".

Dominguez sarebbe il sostituto ideale di Amrabat?

"Sarebbe una grande operazione, anche perché Amrabat è un giocatore che deve andar via. Dominguez andrebbe a colmare lo spazio che lascerebbe il marocchino e accontenterebbe tutti, dando anche alla Fiorentina la possibilità di investire in altri reparti".

Ad esempio sul difensore?

"Serve un giocatore di livello importante: Igor è andato via e Quarta non ha ancora dimostrato di fare il salto di qualità. In quel ruolo, in vista delle tre competizioni, serve un difensore forte, attento e di esperienza, soprattutto perché Parisi e Dodò sono terzini di spinta, che non garantiscono sempre la giusta copertura".

Attualmente, con questa rosa, quel è l'obiettivo?

"La squadra già ora è più forte della scorsa stagione; se dovesse arrivare un difensore forte, che accende l'entusiasmo, la Fiorentina potrebbe addirittura ambire alla Champions League".