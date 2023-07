DI GENNARO A RFV, Arthur? In viola può fare la differenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il noto opinionista, Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni partendo dal tema più caldo delle ultime ore in casa viola, Arthur: “È un regista forte, quando sta bene ha grandi qualità e una forza incredibile. Viene da un periodo sfortunato, ma può essere il suo anno e può fare la differenza. Lo vedo meglio in un centrocampo a due, ha grandi capacità di gestione e di interdizione, speriamo torni ad essere quello di un paio di anni fa. Credo che Firenze possa essere l’ambiente giusto per rilanciarsi, dal punto di vista tecnico non si può discutere, è un giocatore che si deve rimettere in carreggiata. Secondo me è un Torreira con più forza e potrebbe essere accostato a Mandragora, che è un giocatore più fisico”.

Torreira-Arthur a confronto: “Arthur può fare tutto. Torreira era molto intelligente tatticamente, Arthur ha grande potenza sulle gambe, se dovesse tornare quello di prima diventerebbe il regista totale della Fiorentina”.

Su Dominguez: “Dominguez è un bel giocatore, il Bologna ha diversi giocatori interessanti a centrocampo”.

Su Jovic: “È un giocatore forte tecnicamente, deve recuperare dopo anni di difficoltà. Non è arrivato con la testa giusta, ma se dovesse entrare in forma potrebbe essere una pedina importante. La Fiorentina però ha bisogno di un altro attaccante, soprattutto se dovesse disputare la Conference”.

Basteranno due mesi ad Arthur per rientrare in forma?

“Io spero anche meno sinceramente. Conta tanto la testa, un giocatore come lui deve fare la differenza, sia in campo che fuori”.