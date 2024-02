DI CHIARA A RFV, Gerarchie rispecchino il campo

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Alberto Di Chiara a Radio FirenzeViola

L'ex terzino viola Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola: "C'è un vortice negativo in cui è finito il gruppo sul quale deve lavorare Italiano, al di là del modulo e degli interpreti. Le gerarchie devono essere abbinate alle prestazioni in campo. Anche Ancelotti dice che verso Modric ha un occhio di riguardo in più perché trascinano ed hanno qualcosa di più ma parliamo di Modric appunto. E' Italiano che deve tirare fuori la leadership dai suoi, facendo però le cose più logiche e capendo il contesto. Italiano è un allenatore che ha idee e personalità ma ti devi adattare alla situazione. Se non hai gli esterni inutile giocare con gli esterni".

"Se Arthur è al 40% è poco per farlo giocare. Certo sono frasi che si dicono ma le spiegazioni bisogna darle all'interno dello spogliatoio perché mediaticamente vengono messe sul piatto della bilancia. I giocatori poi bisogna saperli gestire, nello spogliatoio sanno loro che succede e si chiariranno su queste ma a livello mediatico creano polemiche, come Biraghi che dopo Lecce sembrava si volesse tirare fuori dalle responsabilità. Invece erano di tutti, anche sue. E la gestione di Parisi non la capisco, mi sembra sparito ma è Italiano che li allena e capisce quando metterlo dentro. Mi sembrava aver iniziato in sintonia e che abbia perso fiducia quando è stato messo fuori ruolo. I terzini devi farli arrivare sul fondo ma i cross dalla trequarti sono un tema ripetitivo che al di là del possesso di palla fine a se stesso ma ai fini delle conclusioni a rete non servono".

Parisi o Biraghi allora ad Empoli? "Bisogna vedere le condizioni mentali, non devi farli sentire come se facessero un esame che se sbagliano li rimetti in panchina. Certo Parisi non è più un novizio in A ma l'allenatore deve metterti tranquillità".