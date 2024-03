DG POZZALLO A RFV, Che aiuto da Joe. Faremo un memorial in suo onore

Fonte: da Pozzallo, Niccolo Santi

© foto di giacomo.galassi

Il direttore generale del Pozzallo Rosario Iozzia ha raccontato in esclusiva da Pozzallo, a Radio FirenzeViola, chi era Joe Barone per la società siciliana: "Barone ci ha aiutati tantissimo e avevamo in programma degli incontri per portare alcuni ragazzi a Firenze. Aveva un grande pregio: era un ragazzo semplice e umile. Tornava sempre a Pozzallo e parlava con tutti, aveva un occhio particolare per i bambini. In Sicilia ci sono tre affiliati con la Fiorentinae stava creando presupposti importanti per far sì che anche noi siciliani potessi venire a Firenze".

Verrà intitolato qualcosa a Joe Barone?

"Noi abbiamo pensato di organizzare un memorial in favore di Barone sperando che possa partecipare anche la Fiorentina perché possano conoscere la nostra realtà".

GUARDA L'INTERVENTO: