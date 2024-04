DENIS A RFV, Mi sarebbe piaciuto giocare a Firenze

L'ex attaccante dell'Atalanta German Denis intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di oggi tra Fiorentina e Atalanta: "Oggi è una partita speciale e soprattutto aperta. La Dea sta bene sia fisicamente che mentalmente ed è reduce da un bel 3-0 contro il Napoli. Italiano mi piace tantissimo perché la sua squadra gioca benissimo e anche in partite difficili mantiene la sua ideologia di gioco. A me sarebbe piaciuto tanto giocare a Firenze. Beltran? Secondo me è un giocatore molto forte che può giocare anche dietro alle punte. Lucas ha grande margine di miglioramento ed è anche molto tecnico. Nico Gonzalez? Ha avuto qualche infortunio che non gli ha permesso di mantenere il suo livello, parliamo di un fuoriclasse che quando sta bene ti fa vincere le partite. Ezequiel Fernandez? Per me è ancora molto giovane ma è tanto promettente e farebbe tanto comodo alla Fiorentina. Non so se il Boa vorrà venderlo".

CLICCA QUI per ascoltare l'intervista completa