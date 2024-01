DEL RE A RFV, Stadio di proprietà? Impensabile tornare indietro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Cecilia Del Re a Radio FirenzeViola

Nella mattinata di Radio FirenzeViola botta e risposta politico che anticipa le elezioni comunali fissate per giugno. Elezioni che avranno come tema anche e soprattutto quello del nuovo stadio della Fiorentina di cui ha parlato Cecilia Del Re di Firenze Democratica: "Spero che oggi il sindaco darà qualche certezza, perché viviamo in una situazione di incertezza che non giova a tifosi e cittadini. Quando facemmo la presentazione del concorso dello stadio inserimmo anche un appunto in cui era specificato che il progetto avrebbe tenuto conto anche di un piano per capire dove avrebbe giocato la Fiorentina e eventualmente per capire se si sarebbe potuto ottenere una proroga per le scadenze fissate dal Governo. Il fatto che il progetto originario è stato snaturato è un peccato, ad esempio è stato stravolto il piano sul fotovoltaico. Adesso però non ci possiamo permettere di perdere i fondi statali. Bisogna però riallacciare dei rapporti con la Fiorentina. Parlare di un nuovo stadio di proprietà sarebbe un grave danno sia economico che in termini di tempo sprecato per Firenze e l'amministrazione comunale.

E sulla soluzione Padovani durante il periodo di lavori del Franchi: Siamo scettici su questa soluzione. Per prima cosa per una questione di tempi: adesso questa struttura non è pronta e non sarà pronta in tempi rapidi (intendendo quelli previsti dal Pnrr). Già in estate il Padovani dovrebbe essere a disposizione e questo ci sembra un problema. Inoltre, quando buttammo giù il progetto non si parlò del Padovani, anche per un mancato accordo con la Fiorentina. Quindi la soluzione del Padovani mi pare davvero precaria.

Infine, Del Re ha risposto così all'idea del Ministro Salvini e del centro-destra di cercare un nuovo lotto per far costruire uno stadio di proprietà alla Fiorentina: "Sembra di essere tornati indietro davvero di quattro anni quando si formula questa idea. Adesso è necessario continuare con il progetto riqualificazione Franchi per non perdere queste risorse. Adesso la necessità è quella di trovare un raccordo tra istituzioni e società. Questa è la nostra e la mia priorità come Firenze Democratica anche in vista delle elezioni".