DEGENNARO A RFV, Vargas pochi gol. Simile a Sottil

Marco Degennaro - DS Yverdon a Radio FirenzeViola

Il direttore sportivo della formazione Svizzera dell'Yverdon Marco Degennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'esterno elvetico dell'Augsburg Ruben Vargas, obiettivo di mercato viola. Queste le sue parole: "Personalmente non è un giocatore che mi fa impazzire, soprattutto se me lo immagino nel campionato italiano. È un'ala pura che non ha un grande feeling con il gol. In Svizzera ha fatto un paio di buone stagioni con il Lucerna che gli hanno permesso di approdare in Germania. È un calciatore applicato, ma gli mancano dei gol per essere un esterno".

Che equilibri può spostare alla Fiorentina?

"Può essere una scelta in più. Non si può dire che è il giocatore da 10 gol a stagione che cambia gli equilibri. Ruben Vargas lo vedo in una squadra di metà classifica, ma non mi sembra il giocatore giusto per risolvere i problemi di gol dei viola".

Ha margini di miglioramento?

"Sicuramente li ha. È un giocatore che da equilibrio alla squadra e che si sacrifica molto, però gli mancano i gol".

A chi può assomigliare?

"Direi Sottil, un giocatore tecnicamente valido di fascia che si sacrifica. Molto rapido nel breve e bravo nell'uno contro uno. Spesso va verso il fondo invece di puntare la porta. Quindi probabilmente più un calciatore da assist che da reti".

