DE SISTI A RFV, Mi terrei stretto Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

L'ex calciatore viola, Giancarlo De Sisti, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento", spendendo qualche parola sulla Fiorentina: "La Fiorentina secondo me gioca bene, mi piace. Ha la capacità di variare il suo gioco, poi deve fare i conti sugli avversari".

Su Italiano vs De Rossi: "Come giocatore vince De Rossi (ride ndr). La Roma sta prendendo coscienza della sua forza, non è nervosa come prima. Credo che stia facendo bene in quest'ultimo periodo. Sarà un bell'incontro sul piano tattico. E' un confronto tra due squadre che partano dal pareggio. Il fattore campo la Fiorentina lo fa sentire. Vincerà chi la studierà nel modo migliore. Sono i giocatori che facilitano la tattica degli allenatori".

Su Castrovilli e Bonaventura: "Non so le sue condizioni fisiche reali. E' sempre stato un bel giocatore. Ha avuto degli infortuni importanti che ne hanno rallentato la crescita. Bonaventura ora è uno che la Fiorentina si deve tenere stretto".