DE SINOPOLI A RFV, Cos'è successo ai tifosi a Budapest

Federico De Sinopoli a Radio Firenze Viola

Il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro".

Queste le sue parole riguardo al trattamento ricevuto dai tifosi viola in trasferta in Ungheria:

"Tutte queste azioni accadute nei nostri confronti ieri sera in Ungheria non erano attese, nessuno si aspettava ciò e non eravamo stati informati, anzi ci aspettavamo tutt'altra accoglienza. Non è la prima volta che i tifosi viola in trasferta in Europa vengono trattati malamente o sanzionati. Ieri addirittura portavano via le monete per non farle passare all'interno dello stadio, hanno fatto levare più volte le scarpe e i calzini. Oltre a questo caso c'è stata una situazione di disagio sia nei parcheggi sia nelle zone di vendita dei biglietti e tutte le persone che ci hanno fermato per i controlli davano l'impressione di essere state arruolate da gruppi della tifoseria locale per come si atteggiavano e per la loro costituzione. In trasferta a seguire la squadra spesso ci sono persone dell'ambiente viola per la questione sicurezza, per le trasferte all'estero ci sono pubblici ufficiali al di fuori dei confini nazionali, ma possono solo fare da cuscinetto in determinate situazioni e non hanno molta autorità al di fuori dell'Italia, quindi alle problematiche come quelle di ieri in Ungheria non ci hanno potuto fare molto".

