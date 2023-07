DE SINOPOLI A RFV, Abbonamenti? Serviva più chiarezza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni partendo dall'amichevole in programma contro il Catanzaro: “Confermo le tantissime richieste dei tifosi del Catanzaro per l’amichevole, che purtroppo verrà celebrata in un ambiente bello che però non potrà ospitare tantissimi tifosi".

Sul tema stadio: “È una questione prettamente politica. Ci sono tantissime questioni dietro, le gare, i bandi, si va ad allungare nel tempo tutto l’iter e per il lavoro che si vuole fare ci vogliono più di due stagioni. Al Padovani dovresti iniziare a giocare tra un anno. Un altro tema legato a questa possibile scelta, c’è anche il discorso abbonamenti, perché nell’abbonamento di quest’anno ci sono delle prelazioni che potranno darti la priorità per accedere allo stadio provvisorio".

Commisso aveva già avvertito che ci sarebbe stato un aumento sugli abbonamenti per la stagione 2023/24, quale è lo stato d’animo dei tifosi?

“Qualcuno si è arrabbiato per questo aumento. Io avrei fatto una presentazione con spiegazione prima di lanciare la campagna abbonamenti. Avrebbero potuto fornire più dettagli e più informazioni a riguardo, anche, per esempio, sulla possibilità di poter cedere l’abbonamento. In questo modo c'è la possibilità che qualche tifoso possa non rinnovare l'abbonamento".

Su Parisi: “È un buon giocatore e in prospettiva sembra uno dei migliori. Secondo me serve un tassello entro il 12 luglio”.