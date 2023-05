DE SANTIS A RFV, Nico non ha continuità perché...

FirenzeViola.it

L'agente e intermediario di mercato Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a "Viola Week end" su Radio Firenzeviola per parlare di Nico Gonzalez e non solo: "Quando un giocatore ha traversie fisiche non riesce facilmente ad avere continuità, ma resto convinto che ha fatto vedere solo in parte il suo potenziale. Senza l'infortunio avrebbe giocato i Mondiali e per il prezzo cui l'ha pagato la Fiorentina, va sul banco degli imputati se non incide come giovedì scorso. Ma lo aspettiamo per la gara di ritorno con il Basilea e con l'Inter".

Da esterno sinistro fa più fatica? "Sicuramente ama stare al centro del gioco, spesso va a prendersi il pallone fuori dalla sua zona. Da destra ha più facilità di accentrarsi e può dare più pericolosità al tiro. Ma il Nico Gonzalez che sta bene può fare bene anche a sinistra. Ma il discorso solo su di lui sarebbe riduttivo, perché mancano gol anche degli altri giocatori, a parte Cabral. Per Ikoné e Jovic in particolare, guardando i numeri, il patto piange. Nico è comunque l'esterno che ha segnato di più con un minutaggio ridotto. Ma certo da un giocatore così è legittimo aspettarsi di più anche se ci sono altre problematiche che non riguardano solo lui".

Su Quarta: "E' un giocatore che al netto di qualche sbavatura ha fatto una stagione positiva. La coppia Quarta-Ranieri di giovedì era quasi inedita ed ha risentito del calo di intensità di tutta la squadra e del fatto che la Fiorentina si è allungata cercando il vantaggio e così la coppia centrale è andata in difficoltà, soprattutto nell'ultima mezz'ora".

Sui singoli del Basilea: "Calafiori era un giovane con potenzialità nella Roma, poi è stato tolto di mezzo da un brutto infortunio ed ha così cercato l'esperienza in Svizzera. Sia in relazione all'età che alle sue capacità tornerà arricchito da questa esperienza. Il Basilea non impressiona per il gioco o individualità se non per non un paio di singoli, ma è una squadra ben organizzata che a Firenze è rimasta nell'inerzia della partita e che poi è riuscita a recuperare. Ma la Fiorentina credo abbia tutte le carte in regola per ribaltare questa partita giovedì prossimo"