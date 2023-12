DE GIORGIS A RFV, Vedrete, Beltran vale la cifra spesa. Zanoli...

FirenzeViola.it

Giorgio De Giorgis a Radio Firenze Viola

L'operatore di mercato Giorgio De Giorgis è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Cosa potrà accadere in generale nel mercato di gennaio?

"Sicuramente arriveranno tanti giocatori, soprattutto per quanto riguarda le squadre che si devono muovere in classifica per togliersi da situazioni scomode, quelle che devono rimanere in alto possono fare poco perchè sarà difficile trovare giocatori per migliorare senza spendere troppo".

Cosa ne pensa di Zanoli del Napoli per alternarlo a Kayode?

"Zanoli lo conosco bene, è un buon giocatore con grande spinta e velocità ma avrebbe bisogno di giocare con continuità e se andasse alla Fiorentina per giocare poche partite non gli servirebbe molto perché avrebbe bisogno di fare una ventina di presenze in Serie A. Magari potrebbe anche fare il titolare ma prima deve fare la miglior scelta per giocare di più con maggior certezza".

Su Beltran invece?

"Per me è un giocatore fortissimo, ma ancora non sta dimostrando di essere quel calciatore che conoscevo e avevo visto in precedenza, ora sta migliorando e sta iniziando a capire il calcio italiano. Al River non aveva pressione e richieste particolari, qua invece ha più compiti. Come ruolo per me può fare tutto, è una prima punta che si muove molto, è un attaccante moderno ed è completo, deve trovare più fiducia e autostima con qualche gol, deve dimostrare che vale la cifra spesa per essere comprato, che per lui può essere anche un freno. Sugli esterni invece terrei in considerazione Sottil che deve giocare più spesso con più tranquillità, è un giocatore valido".