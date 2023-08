DE CANIO A RFV, Viola quest'anno ha maggior potenziale. Gila...

FirenzeViola.it

Luigi De Canio, allenatore di calcio, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Chi si Compra: "Il campionato italiano è sempre molto difficile, soprattutto se sei un giocatore conosciuto e che quindi è osservato e temuto dalle altre squadre. Di conseguenza se parliamo del caso del Genoa invece che affidarsi a un singolo come Retegui è meglio affidarsi piuttosto al concetto di squadra, che quest'anno dovrà essere in grado di sostenere il ritmo incalzante della serie A che non è banale dato che si tratta di un ritorno dopo un anno di serie B".

Cosa pensa del mercato estivo della Fiorentina? Crede che la squadra nonostante i rinforzi arrivati in estate può accusare un po' di fatica nella fase iniziale di stagione?

"Faccio i complimenti alla Fiorentina e al direttore Pradé, le cui capacità e potenzialità non mi stupiscono dati i suoi precedenti. Per quanto riguarda la squadra viola è possibile che inizialmente possa accusare un leggero tentennamento, che comunque è normale nella fase iniziale del campionato. Sono comunque convinto che in questa stagione la squadra gigliata riuscirà a esprimere il suo potenziale che con questo mercato estivo risulta essere cresciuto enormemente".

Qual è la sua opinione su Gilardino?

"Alberto è una persona fantastica, è un ragazzo che ha fatto una grande carriera grazie anche alla sua spiccata umiltà e dedizione al di là del talento indiscusso che è sempre stato in grado di dimostrare. Il mestiere di allenatore richiede differenti competenze e doti ma comunque io gli auguro il meglio per la sua carriera da tecnico sperando che possa far bene come ha fatto da calciatore".

Su Arthur cos'ha da dire?

"Sono convinto che per lui è arrivato il momento di dimostrare tutto il suo valore e penso che la Fiorentina sia la piazza giusta per reindirizzarsi sulla giusta strada".

Qual è il suo pensiero su due giocatori come Biraghi e Parisi?

"Biraghi è il classico esempio di come anche se non si possiede il talento del fuoriclasse è possibile comunque con impegno, sacrificio, doti di leadership e personalità, affermarsi all'interno di un gruppo e intraprendere una carriera soddisfacente, tanto che Cristiano è arrivato ad essere il capitano della Fiorentina. Per quanto riguarda Parisi penso che sia un giocatore forte, non a caso viene da un vivaio di grande qualità e che ha sfornato numerosi talenti come quello dell' Empoli. Spero vivamente che possa fare un bel percorso con la Fiorentina".