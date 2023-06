DAVID DEI A RFV, Portiere? Io punterei su Cragno

FirenzeViola.it

David Dei, ex preparatore dei portieri, tra cui l'attuale estremo difensore Viola Pietro Terracciano, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro": "Io sono dispiaciuto per Terracciano, gli è mancato il fatto di essere decisivo. Io ho fatto sempre il tifo per lui. In Coppa Italia contro l'Inter secondo me ha sentito un po' di pressione. Mi dispiace perché si sarebbe meritato un trofeo".

Che ne pensa del gol di Bowen?

"A me sono cascate le braccia per come la Viola ha preso gol. Pietro ha avuto sfortuna perché Bowen ha colpito male la palla e colpendola male lo ha superato. Sono gli episodi che cambiano le partite: il rigore, il gol sbagliato di Mandragora e poi il gol preso in quel modo. Dispiace perché la Fiorentina era superiore. Quando le cose non vanno bene poi si cerca il pelo dell'uovo".

Terracciano è un buon portiere ma che non fa miracoli?

"Miracoli ne ha fatti, poi si è trovato in cima ed è cresciuto insieme alla Fiorentina. Ha dovuto tirare la carretta anche emotivamente. Sapeva di non aveva il cambio, si allenava con la paura di farsi male. Tutto questo non è facile. Anche la gestione non deve essere il massimo: devi allenare il portiere ma lo devi tenere in una palla di vetro".

Come mai nell'uno contro uno non resta in piedi?

"Lui affronta l'uno contro uno in maniera italiana. Non era nemmeno una situazione centrale, era diagonale. Lui è andato giù provando a coprire la maggior parte della porta, ma l'attaccante doveva essere messo giù al limite dell'area".

Quale portiere è stato il migliore quest'anno?

"Vicario si è confermato e questo è sempre difficile, inoltre è anche migliorato. Un altro nome è Provedel, che era stato preso come dodicesimo, perché il titolare doveva essere Maximiano. Fa piacere che ci siano tanti portieri italiani. Un altro portiere è Caprile. Il portiere non si può permettere di sbagliare niente, sennò la squadra prende gol".

Cerofolini secondo lei è pronto per la Serie A?

"Io penso che la stagione dei portieri della Fiorentina sia stata una stagione positiva. Una sorpresa è stata proprio Cerofolini che si è fatto trovare pronto. La Fiorentina riparte da un primo o secondo portiere come Terracciano e Cerofolini che è un ottimo terzo portiere che è cresciuto nella Fiorentina ed è affidabile. Ricordiamo che ha anche due portieri giovani come Martinelli e Vannucchi che potrebbero andare in prestito a giocare. Io pensavo che uno dei due potesse giocare nell'ultima partita di campionato, ma avranno tempo. Quindi la Fiorentina non ha l'impellenza assoluta di cambiare il portiere. Io punterei comunque su Cragno. L'Atalanta non credo che rinuncia a Carnesecchi, inoltre sarebbe anche molto costoso. Di Gregorio anche ha fatto un grande campionato, prendendo il posto a Cragno ma non per demeriti di quest'ultimo ma per meriti di De Gregorio".