DAMIANI A RFV, Viola? Mi aspetto una reazione emotiva forte

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Oscar Damiani a Radio Firenze Viola

Oscar Damiani, decano dei procuratori e degli operatori di mercato, ha parlato così a Radio FirenzeViola: “Il mio ricordo di Joe Barone parte da lontano, io ho avuto la fortuna di giocare ai New York Cosmos anche se lui ovviamente arrivò dopo di me. Proprio per questo quando lo incontravo spesso e volentieri parlavamo anche del calcio statunitense. Joe era una persona di grandissimo livello, non solo calcistico. Lascia un grande vuoto e una tristezza a tutto il mondo viola e del calcio in generale.

Barone si è sempre confrontato con Pradè e Burdisso ma era comunque un decisionista, con Commisso ha fatto molto per la Fiorentina. Adesso sarà difficile ma bisognerà pensare a fare bene in campionato, non so cosa succederà nel futuro viola ma qualcosa cambierà sicuramente. In rosa ci sono giocatori di personalità, come ad esempio Biraghi, e quindi credo che ci sarà una reazione emotiva forte in ricordo di un grande presidente".