DAMIANI A RFV, E.League fattibile. Pierozzi faceva comodo

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Oscar Damiani, decano dei procuratori e degli operatori di mercato, nel corso del “Viola Weekend” su Radio FirenzeViola ha parlato così: “Abitavo in Svizzera essendo figlio di emigrati, Hamrin è stato uno dei giocatori che ho apprezzato di più, essendo tifoso viola fin da piccolo. Ci ha lasciato un campione, un grande dispiacere per tutto il mondo del calcio. Erano tempi romantici, con i calzettoni giù, i soprannomi: ha fatto la storia della Fiorentina ed è giusto ricordarlo”.

Sulla Fiorentina attuale: “Non sarei così negativo. È una squadra che può far meglio, ci sono giocatori interessanti. Ci vuole un po’ più di continuità. Arrivare in Europa League è fattibile, c’è grande concorrenza e il girone di ritorno sarà molto equilibrato. La Fiorentina può puntare al sesto/settimo posto”.

Sul mercato: “A gennaio è difficile trovare giocatori che migliorino la squadra. Si deve lavorare per l’anno prossimo, e poi oggi i giocatori decisivi costano 40-50 milioni, in Italia in pochi se li possono permettere. A Firenze i tifosi vorrebbero una squadra migliore e li capisco, ma c’è tanta concorrenza. Pierozzi? L’ho visto giocare, mi piace molto. Ha qualità, avrebbe fatto comodo ma la Fiorentina è impegnativa anche a livello psicologico, è una piazza esigente. E anche per i giovani non è facile essere determinanti”.