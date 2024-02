DA GENOVA, Ancora distanza: la richiesta rimane 30 mln

FirenzeViola.it

Il nome caldo per il mercato della Fiorentina (e non solo) è Albert Gudmundsson. In casa viola si alterna ottimismo per gli sforzi profusi dalla dirigenza e pessimismo per le alte richieste del Genoa. E in casa rossoblù? Su Radio FirenzeViola è intervenuto Giampiero Timossi, direttore di Telenord, che ha fatto il punto della situazione da Genova: "Il Genoa non ha mai messo Gudmundsson sul mercato, ma ha fissato il prezzo del calciatore, ovvero 30 milioni. Al momento, e parlo della stretta attualità, la Fiorentina non è arrivata a quella cifra. I viola hanno offerto 22 milioni + 3 di bonus, una cifra che non soddisfa la Fiorentina. Quindi al momento non vedo la trattativa in dirittura d'arrivo.

Fattibilità dell'operazione? Non ho la sfera di cristallo ma i fatti sono questi. Poi c'è il punto sul calciatore. Gudmundsson guadagna circa 1 milione, per lui l'accordo sarebbe a salire. A giugno il calciatore compie 27 anni e sta riflettendo. Il Genoa finora si è mosso molto bene sul mercato: ha venduto al Tottenham per 30 milioni, ha riscattato Malinovskyi e preso in prestito Vitinha. In questo momento il Genoa sta bene e non ha bisogno neanche di contropartite come potevano essere Nzola e Kouame".