D'AGOSTINO A RFV, Arthur imprescindibile. Lopez...

Gaetano D'Agostino a Radio Firenze Viola

L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D'Agostino è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sul centrocampo e su Arthur: "Arthur serviva alla Fiorentina e a lui stesso serviva una squadra come la Fiorentina. E' migliorato tantissimo nella fase di interdizione, percorre tantissimi chilometri. Sta facendo un campionato di altissimo livello. Anche quando subentra ti dimostra che è imprescindibile. Lui è stato bravo a immedesimarsi subito. Tanti pensano che lui sia di passaggio, però la Fiorentina è uno dei club più importanti d'Italia. Ci sono dei giocatori che hanno bisogno di tempo e che hanno bisogno dell'allenatore giusto per farli rendere. Poi ci sono anche i giocatori forti che hanno delle flessioni come Arthur. Adesso il brasiliano non è che sta facendo, è tornato ad essere il vero Arthur. Basta vedere anche Lobotka senza Spalletti. Con Amrabat sarebbe stata la coppia perfetta".

Maxime Lopez è rimasto scacciato dalla Fiorentina? "A Sassuolo la pressione è quasi zero. A Firenze cambiano le pressioni. Con lui bisogna avere un po' di pazienza, mi piace molto come giocatore. Vedi anche giocatori come Berardi che non va via da Sassuolo. Lì lui si sente importante, non ci sono pressioni. Quando cambi piazza poi tutto cambia. Maxime Lopez poi è sfortunato perché davanti ha uno come Arthur".

Possono giocare insieme Maxime Lopez e Arthur? "Nel 4-2-3-1 si può puntare anche su di loro nei due. Può essere un'opzione da provare però più da campo internazionale, da Conference League, dove ti lasciano più libertà di palleggio".

