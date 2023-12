D'AGOSTINO A RFV, A Roma i viola daranno un segnale

FirenzeViola.it

Gaetano D'Agostino a Radio FirenzeViola

Doppio ex di Roma e Fiorentina, Gaetano D'Agostino, ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" ha presentato così la gara dell'Olimpico: “Mi aspetto una partita molto intensa. La Fiorentina userà o stesso atteggiamento di sempre con Italiano, quindi una squadra aggressiva e portata all’attacco. Credo sarà una sfida in cui i viola vogliano dare un segnale forte per il quarto posto, facendo capire che ci credono. D'altra parte, la Roma non vuole perdere terreno. Il pareggio non serve a nessuno, non sono due squadre votate al pareggio specie la Fiorentina”.

Prosegue: “La Fiorentina attacca tanto per vie laterali e secondo me, nei quarti, la Roma fa più fatica. Sono due squadre che hanno principi e mentalità diverse, ma per certi versi si assomigliano. Anche la Roma ha subito dei gol per mancanza di concentrazione. La Fiorentina centralmente arriva poco in area, ma conoscendo gli allenatori, se la giocheranno a viso aperto”.

