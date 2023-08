CUCCHI A RFV, Fiorentina sarà una sorpresa. Il mercato...

FirenzeViola.it

Riccardo Cucchi

Riccardo Cucchi, giornalista ed ex radiocronista sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Firenze in Campo: "E' molto difficile esprimere giudizi e previsioni adesso sull'andamento di questo campionato, anche perché il mercato è ancora aperto, molte squadre si stanno ancora rafforzando e di conseguenza ancora non c'è molta chiarezza. Personalmente non credo che ci sia una squadra padrona del campionato in maniera scontata, sicuramente abbiamo un Napoli che ha una marcia in più rispetto alle altre squadre".

Secondo lei la serie A di quest'anno è di livello più alto rispetto all'anno scorso?

"Non credo proprio perché non ci sono stati colpi di mercato così rilevanti, a causa della crisi economica in cui sta versando il calcio italiano. Il punto di forza di ogni società in un mercato del genere sta nella capacità di trattenere i propri campioni".

Qual è la sua opinione sul tipo di calcio che si sta sviluppando in Arabia Saudita?

"Penso che il calcio da quelle parti si regga esclusivamente sui soldi e su questioni di ordine economico in maniera molto più evidente rispetto al caso degli altri paesi. Bisogna vedere se l'Arabia Saudita sarà in grado di creare una propria tradizione calcistica, dato che da loro il calcio è molto recente".

Qual è secondo lei la principale differenza tra i calciatori di oggi e quelli passati?

"Oggi è diversa la formazione che i giovani intraprendono per arrivare ai grandi livelli. Un tempo giocatori come ad esempio Mazzola o Gigi Riva iniziavano da piccoli a giocare a calcio nelle parrocchie, per le strade delle proprie città, e queste abitudini facevano sì che essi divenissero uomini prima che calciatori; oggi invece questi ragazzi sono eccessivamente orientati verso il contesto delle scuole calcio".

Cosa pensa di questa Fiorentina? E nel caso un suo giudizio sulla scorsa stagione?

"La Fiorentina nella scorsa stagione nonostante gli alti e bassi che ha dovuto vivere è stata una delle squadre più belle da veder giocare. Mi sono complimentato con il presidente Commisso per il progetto che ha messo in piedi, e soprattutto per la scelta del tecnico, che per me è uno dei migliori allenatori esordienti nel calcio di oggi. Speriamo che la viola in questi acquisti estivi abbia la possibilità di scoprire un colpo importante com'è stato lo scorso anno Kvaratskhelia per il Napoli".

Come sarà il rendimento della Fiorentina in questo campionato?

"Penso che la Fiorentina possa essere una delle sorprese di questo campionato".

Cosa pensa dei giovani arrivi in casa viola?

"Ci vuole pazienza, bisogna dare a questi nuovi giocatori il tempo di ambientarsi ed esprimersi. Purtroppo questa pazienza manca oggi tra i tifosi".

Riguardo alle dimissioni di Mancini cos'ha da dire?

"La sua scelta di dimettersi dal ruolo di tecnico della Nazionale mi ha sorpreso molto. Essendo lui un uomo molto ragionevole sono sicuro che la sua scelta sia dovuta a motivi validi. In generale penso che Spalletti sia la figura più adatta per succedere al mister di Jesi".