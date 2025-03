RFV Cristiano Bacci: "Ioannidis non è come Kean, ha fisico imponente ma caratteristiche differenti"

Cristiano Bacci, attuale allenatore del Moreirense ed ex vice allenatore del PAOK Salonicco, nonché tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di

Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole in apertura:

"Inutile dire che la Fiorentina stasera troverà un ambiente molto caldo. Il Panathinaikos sfrutta molto il fattore campo, i tifosi sono molto presenti e questo rappresenta sicuramente un’arma a loro favore.

È una squadra che non vince il campionato greco dal 2010, quindi non sta attraversando il miglior periodo della sua storia:

"Non bisogna farsi ingannare. Il Panathinaikos ha avuto delle difficoltà finanziarie in passato, ma adesso si è ristabilito e sta lottando fino alla fine per il titolo. Secondo me resta una delle migliori squadre del campionato.

Il Panathinaikos è allenato da un tecnico portoghese: stasera ci aspettiamo una squadra con molto possesso palla e qualità tecnica?

"Rui è un allenatore pragmatico. Questo non significa che rinuncia a giocare a calcio, ma è molto concreto. Non mi aspetto una squadra troppo aperta, anche perché, per caratteristiche, il loro attaccante principale è un giocatore che ama attaccare lo spazio e far risalire la squadra. Sicuramente cercheranno di sfruttare questa soluzione tattica."

Ioannidis simile a Kean?

"Sono diversi. Ioannidis è alto 1,90 m, è un attaccante di movimento, ma ha caratteristiche differenti."

Una squadra solida anche in fase difensiva:

"Ingason è un difensore islandese che bada al sodo. Non è un giocatore di impostazione, ma fa della grinta e dell’attaccamento alla maglia le sue qualità principali. È molto forte sui calci piazzati. Ultimamente non ho visto giocare la squadra, quindi non conosco bene le dinamiche difensive attuali, ma sicuramente hanno giocatori di sostanza. Conoscendo l’allenatore, credo che tenterà di non esporre troppo la squadra alla profondità della Fiorentina."

Sul momento della Fiorentina:

"Io vorrei spezzare una lancia a favore di Palladino, perché non è facile entrare in un ambiente come quello di Firenze. Io sono un cuore viola, ma so che la pressione è tanta. Lui era abituato a una realtà con meno pressioni, quindi credo che sia stato bravo e che stia facendo un buon lavoro. Chiaro che la squadra deve trovare più continuità, ma sta disputando un campionato in linea con gli obiettivi."